Геннадий Орлов ответил словами Мольера и Эзопа на критику «Зенита» московскими СМИ

Комментатор Геннадий Орлов ответил словами Мольера и басней Эзопа на критику «Зенита» московскими СМИ.

«На критику «Зенита» от московских СМИ могу ответить только словами Мольера: «Завистники умрут, а зависть никогда». Ну это зависть. Что еще руководит этими людьми, которые все время клюют «Зенит»? У Эзопа есть замечательная басня «Лиса и виноград». Когда лиса поняла, что ей не достать виноград, она посмотрела: «Да он зеленый», после чего побежала дальше», - сказал Орлов в эфире «Радио «Зенит».

Напомним, за тур до конца группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» гарантировал себе третье место в своем квартете и участие в плей-офф Лиги Европы весной.

В РПЛ команда Сергея Семака после 15 туров лидирует с 33 очками, на четыре очка опережая ближайшего преследователя - московское «Динамо».