Колосков: Для сборной России лучшие соперники в стыках - это Австрия и Северная Македония

Почетный президент РФС Вечеслав Колосков отметил, какие соперники лучше всего подойдут сборной России, чтобы преодолеть первый квалификационный барьер за право выйти на мундиаль 2022 года в Катар.

«Из всех возможных вариантов стыков матчей для сборной России лучше Северная Македония и Австрия. Реально пройти всех, но Северная Македония и Австрия нам более по зубам, чем все остальные. Самый грозный соперник — Польша с Левандовским. Сложно что-то прогнозировать сейчас, у сборной нестабильная игра: то здорово сыграют, то откровенно слабо», — сказал Колосков «Чемпионату».

Добавим, что полуфинальные и финальные матчи плей-офф в рамках квалификации к мировому первенству 2022 года в Катаре запланированы на 24-25 марта, а также 28-29 марта соответственно.