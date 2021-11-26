Дасаев считает, что Селихов способен подвинуть Сафонова из ворот сборной России

Экс-вратарь сборной СССР Ринат Дасаев считает, что голкипер красно-белых Александр Селихов имеет все шансы подвинуть с основной позиции Матвея Сафонова в сборной России.

«Попасть в сборную могут все. Селихов действительно сыграл хорошо в последних играх, вопросов нет. Думаю, что Кафанов присмотрится к нему и будет следить за Сашей. Селихов может подвинуть Сафонова в воротах сборной России. Почему нет?!», — сказал Дасаев «Чемпионату».

Отметим, что в «Спартаке» Селихов закрепил за собой позицию первого номера. Благодаря его сейвам в матче с «Наполи», красно-белые одержали вторую победу в группе над неаполитанской командой (3:2 и 2:1 в домашней игре).