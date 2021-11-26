Юрий Никифоров: Судя по матчам с Мальтой и Кипром, нам будет трудно противостоять кому угодно

Экс-защитник московского «Спартака» и сборной России поделился своими ожиданиями от стыковых матчей ЧМ-2022 в канун жеребьевки полуфинальных пар.

«Все соперники достаточно тяжелые, но результат будет зависеть именно от нас. Хотя с той же Турцией и Чехией по определению играть непросто. Естественно, это не Италия с Португалией, но, судя по нашим матчам с Мальтой и Кипром, трудно будет противостоять кому угодно. Лёгкой прогулки ждать не приходится в любом случае.

Многие думают: «Лучше бы попалась Македония или Турция». Однако они тоже будут умирать на поле. Так что проще не станет - вне зависимости от имени и статуса оппонента. Прогнозов не даю, но очень желаю попадания на турнир команде Карпина. Хочу болеть там за наших ребят, а не за испанцев или немцев», - приводит слова Никифорова RT.

Напомним, жеребьевка полуфиналов пройдет сегодня. Команда Валерия Карпина попала в число «сеяных» и свой первый матч проведет 24 марта на своем поле. По информации СМИ, для игры будут задействованы столичные «Лужники».