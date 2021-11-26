«Гадание на кофейной гуще»: Кобелев отказался прогнозировать результаты стыковых матчей сборной

Бывший полузащитник и главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал возможные расклады жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022 для сборной России.

«До стыковых игр еще четыре месяца. За это время все может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону - и для нас, и для остальных. Те же травмы у футболистов возникают достаточно внезапно и могут преследовать любой коллектив. От этого и будет многое зависеть. А обсуждать, насколько удобный попался соперник подопечным Карпина, стоит в марте, а не после жеребьевки. Обсудить вероятность выхода тоже можно будет уже ближе к самому матчу. Будет зависеть от того, кто именно достанется, и от готовности футболистов в конкретный период. Нас же ожидает зимний перерыв, а в Европе будут играть без него. Поэтому сейчас это напоминает гадание на кофейной гуще», - приводит слова специалиста RT.

Напомним, жеребьевка полуфиналов пройдет сегодня. Команда Валерия Карпина попала в число «сеяных» и свой первый матч проведет 24 марта на своем поле. По информации СМИ, для игры будут задействованы столичные «Лужники».