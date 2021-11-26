Губерниев - о сопернике сборной России в стыках: Со всеми будет непросто

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением относительно шансов сборной России пройти стыковые матчи за право выйти на чемпионат мира 2022 года.

«Обращать внимание на соперников — путь в тупик. Нам со всеми будет тяжело. Даже с Македонией. Если будет Македония, то потом будет второй матч. Наши шансы оцениваю в пропорции 20 на 80. Но он всё равно есть, мы можем поехать на чемпионат мира. Надеюсь, что мы этим воспользуемся. Но фаворитами мы не являемся. Поэтому нет разницы, кто нам достанется. Со всеми будет непросто», — сказал Губерниев «Чемпионату».

Добавим, что полуфинальные и финальные матчи плей-офф в рамках квалификации к мировому первенству 2022 года в Катаре запланированы на 24-25 марта, а также 28-29 марта соответственно.