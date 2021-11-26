«На такой стадии простых соперников не бывает»: Александр Точилин - о жеребьевке стыковых матчей

Бывший защитник московского «Динамо» Александр Точилин поделился своими ожиданиями от жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022, а также оценил шансы сборной России попасть на мундиаль.

«Сейчас все научились играть и могут быть достаточно неудобны для нас. К тому же на такой стадии простых соперников не бывает. Нельзя думать о том, что кто-то слабее. Да, хорошо бы выходить против тех, кого мы точно сможем победить, но в будущее не заглянешь. Нужно грамотно подготовиться, а это уже вопрос к главному тренеру: за счет чего он собирается побеждать, какую тактику изберет, на кого будет рассчитывать. Мы явно не фавориты в борьбе за выход на чемпионат, но и не аутсайдеры. Поэтому даю 50 процентов на проход подопечных Карпина», - приводит слова Точилина RT.

Напомним, сегодня определится соперник сборной России по полуфиналу стыковых матче ЧМ-2022. Команда Карпина оказалась в числе «сеяных» сборных. Свой полуфинальный поединок Россия проведет дома 24 марта 2022 года. Вероятнее всего, матч пройдет в «Лужниках».