Федор Кудряшов - о матче с Хорватией: После игры мне больше всего жаль было Сафонова

Защитник сборной России Федор Кудряшов, забивший автогол в собственные ворота в игре с Хорватией, рассказал, почему национальной команде не удалось сдержать ничейный результат в заключительном туре отбора на ЧМ-2022.

«Возможно, нам не хватило лидеров в команде, которые смогли бы по-хорошему напихать и завести партнёров. Причём в каждой линии. Вратарскую линию не беру, так как Матвей Сафонов, наверное, провёл один из лучших матчей в карьере. Дай бог, чтобы у него эта серия продолжалась. После игры мне было больше всего жаль именно его», - передает слова Кудряшова Youtube-канал «Вышли».

Напомним, что сборной России предстоит провести два стыковых матча за право выйти на мундиаль в Катар. Мини-турнир пройдет в конце марта следующего года.