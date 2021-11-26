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Андрей Канчельскис: До жеребьевки шансы у всех равные

Сегодня сборная России узнает своего соперника в стыковых матчах ЧМ-2022
26 ноября 2021 12:52
автор: Александр Шульгин

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022.

«Каждый участник стыков достоин попадания на мундиаль и хочет оказаться в Катаре, поэтому не стал бы оценивать, кто из потенциальных соперников лучше. Все равны. Поборемся с любым. Не вижу среди них, кого точно можно назвать фаворитом в противостоянии с Россией.

До жеребьевки шансы у всех равные. А вот после у одних они повысятся, а у других понизятся. В полуфинале сборной России все по силам, к тому же играть предстоит в родных стенах. А о финале будем говорить, когда там окажемся. Решать задачи стоит постепенно — step by step, как говорится», - приводит слова Канчельскиса RT.

Напомним, сегодня определится соперник сборной России по полуфиналу стыковых матче ЧМ-2022. Команда Карпина оказалась в числе «сеяных» сборных. Свой полуфинальный поединок Россия проведет дома 24 марта 2022 года. Вероятнее всего, матч пройдет в «Лужниках».

источник: «RT на русском»
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