УЕФА включила в тройку лучших сейвов спасение Селихова в игре с «Наполи»

УЕФА включила двойной сейв Александра Селихова в тройку лучших спасений по итогам минувшей еврокубковой недели. «Спартак» в той игре выиграл «Наполи» со счетом 2:1.
УЕФА также отметил сейвы голкипера «Рейнджерс» Аллана Макгрегора против «Спарты» (2:0), а также спасение голкипера «Селтика» Джо Харта против «Байера» (2:3).
Ранее стало известно, что нападающий «Спартака» Александр Соболев включен в список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.
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источник: UEFA (УЕФА)