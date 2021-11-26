Все матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах в шахте на Кузбассе

Все матчи предстоящего 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в шахте при взрыве метана в Кемеровской области. Трагедия случилась 25 ноября утром.

«Российская Премьер-лига соболезнует родным и близким погибших. На всех матчах 16-го тура будет объявлена минута молчания в память о жертвах трагедии», — говорится в сообщении лиги.

Трагедия произошла утром 25 ноября, когда в шахте образовался дым после взрыва метана. Под землей находилось 285 человек, большую часть из которых удалось вывезти. СМИ сообщили о 52 погибших - 46 горняках и 6 спасателях.