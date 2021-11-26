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Олег Елышев: В приглашении Рангника в «МЮ есть положительные моменты

Экс-полузащитник «Локомотива» Олег Елышев поделился мыслями о предстоящем приходе Ральфа Рангника в «МЮ», а также выразил возмущение тем, что в ворота красно-зелёных в матче с «Лацио» поставили два несправедливых пенальти.
26 ноября 2021 13:11

– Очень досадно, что уступили со счётом 0:3, вообще не по игре, ведь первый тайм провели здорово, - считает Елышев. - «Локомотив» здорово смотрелся со своим высоким прессингом. Но надломили два 11-метровых. Считаю, что оба судья не должен был назначать. Ну первый – ещё спорный, но и то скажу так: 70 на 30, что не было его, если бы в штрафную мяч пошёл – это одно, но ведь Сильянов его выбил. Второй пенальти – просто выдуман. Баринов спокойно в мяч играл, его нога по инерции задела соперника, но там чисто игровой момент.

Надо обыгрывать теперь «Марсель» в последнем туре и выходить в евровесну. Хотя французы очень прилично смотрелись с «Галатасараем», но шансы есть. Очень важно с «Арсеналом» хорошо сыграть, как и в оставшихся до Нового года двух домашних играх. Рассчитываю на удачную концовку, потому что вижу как штаб выстраивает игру. Хотя и усиление просто необходимо – троих сильных игроков как минимум надо: центрального защитника, опорного полузащитника и нападающего.

Возможно, кстати, это будут футболисты «Манчестер Юнайтед», который вот-вот возглавит Рангник: его присутствие в Англии – шанс на трансферы оттуда. В его приглашении в «МЮ» вижу, кстати, только положительные моменты. Значит, «Локомотив» пригласил топового специалиста. А консультировать он, насколько понимаю, продолжит, ничего не изменится. Ральф будет всё так же вовлечён в процесс. Те, кого он привёл, его помощники работают по плану, который Рангник составил. Вектор не поменяется.

источник: «Советский спорт»
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