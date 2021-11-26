Массимо Каррера: Думаю, «Спартак» сможет выйти из группы в Лиге Европы

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера оценил успех красно-белых в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Наполи».

«Думаю, «Спартак» сможет выйти из группы. Их игра в Лиге Европы убедительна. А успех в матче с «Наполи» поможет исправить ситуацию в чемпионате», - приводит слова Карреры Sport24.ru.

Напомним, красно-белые выиграли у итальянской команды со счетом 2:1. Дублем в составе москвичей отметился Александр Соболев.

Перед заключительным туром подопечные Руя Витории занимают второе место в группе С, на одно очко отставая от лидирующего «Лестера».

После первого круга РПЛ «Спартак» с 19 очками идет на десятой позиции.

Под руководством Карреры команда выигрывала чемпионский титул в сезоне 2016/2017.