«В ближайшее время это невозможно»: Аленичев - о возможном возвращении в «Спартак»

Бывший капитан и главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев порассуждал на тему своего возможного возвращения в клуб.

«Пошел бы, если бы повторно пригласили? А почему нет? Семин сколько раз возвращался в «Локомотив»? Не вижу тут ничего такого.

Да, наверное, в ближайшее время это невозможно, поскольку клуб, как я понимаю, взял курс на иностранных тренеров. Но в будущем - все возможно. Это в первую очередь зависит от меня. Сперва нужно вернуться, показать себя, доказать - и только потом можно будет рассуждать о возвращении в «Спартак». Углубляться в спартаковскую тему мне бы не хотелось, чтобы не создавать ненужную шумиху вокруг своего имени и клуба», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, Аленичев возглавлял «Спартак» в 2015-2016 годах, однако был уволен в начале сезона 2016/2017 после вылета команды в квалификации Лиги Европы. Вместо него красно-белых принял его помощник Массимо Каррера, который привел клуб к чемпионскому титулу.