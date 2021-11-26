Бывший спортивный директор «Тамбова» Худяков арестован

Экс-спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков арестован Ленинским районным судом Тамбова на два месяца.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на председателя суда Ольгу Никулину.
Напомним, Худяков обвиняется в хищении денежных средств выделявшихся на клуб Тамбовской областью в течение нескольких лет. Общая сумма областных субсидий составила несколько миллиардов рублей.
Ранее была задержана бывший генеральный директор клуба - Ольга Коновалова. Сообщается, что Худяков и Коновалова присваивали деньги через различные теневые схемы.
По итогам прошлого сезона РПЛ «Тамбов» занял последнее место в турнирной таблице и прекратил свое существование в связи с банкротством. Общая сумма кредиторской задолженности составила 536 миллионов рублей.
источник: ТАСС