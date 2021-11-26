Азмун тренировался в общей группе «Зенита» перед встречей с ЦСКА

Иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун тренировался в общей группе сине-бело-голубых перед встречей с ЦСКА в центральном матче 16-го тура. Вендел отсутствовал на тренировке.

Ранее Сердар пропустил матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме» (1:1) по медицинским показаниям.

Вендел не тренировался в пятницу. Он восстанавливается после травмы, полученной в матче со шведами.

Отметим, что перед очной встречей подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице РПЛ с 33-я очками, в активе армейцев шестая позиция и 24 балла. Матч между командами состоится 28 ноября в 20:00 мск.