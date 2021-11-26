Александр Самедов: Самый неудобный соперник в стыках - это Польша

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов оценил шансы национальной команды пройти барьер стыковых матчей за право попасть на чемпионат мира-2022 в Катар.

«Все команды в стыковых матчах будут биться и сражаться за выход на чемпионат мира, все хотят туда попасть.

Турция? Может быть: мы хорошо их знаем, но это тоже игровая, тяжелая команда. Самые неудобные — это поляки, с ними будет труднее всего, на них бы не хотелось попасть. В любом случае, у меня есть надежда на то, что мы попадем на чемпионат мира через стыковые матчи», - приводит слова Самедова Sport24.

Добавим, что полуфинальные и финальные матчи плей-офф в рамках квалификации к мировому первенству 2022 года в Катаре запланированы на 24-25 марта, а также 28-29 марта соответственно.