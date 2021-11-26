«Я возвращался в шоке: как можно так играть?»: Аленичев - об игре Головина в матче с Хорватией

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Аленичев поделился своими впечатлениями от заключительного матча отборочного цикла ЧМ-2022 Хорватия - Россия.

«А где Головин? Этот футболист считается лидером нашей сборной, играет в топ-чемпионате. Я был в Сплите. Стоял на ногах два часа и недоумевал: «Саша, а ты что, не можешь ответственность на себя взять?» Прячется от мяча, не хочет проявить инициативу.

Вы представляете, какой сейчас уровень сборной, если лидеры приезжают в откровенно плохом состоянии? Мы спрашиваем с Карпина, критикуем его - а что, он сам может выйти на поле? Если Головин в таком состоянии - что про других говорить? Я понимаю, что-то может не получаться, но хотя бы стараться ты обязан. Я возвращался в шоке. Как можно приезжать в сборную - и так играть? У меня нет ответа», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, сборная России проиграла хорватам на выезде со счетом 0:1 и упустила возможность выйти на чемпионат мира напрямую. Теперь команда Карпина поборется за путевку в Катар в стыковых матчах. Первый поединок наши футболисты проведут дома 24 марта. Соперник россиян определится сегодня.