Сандро Шварц: Верю, что благодаря мастерству игроков и главного тренера сборная России пройдет стыки

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц верит, что национальной сборной России удастся пройти весенние стыковые матчи за право выйти на мундиаль в Катар. Жеребьевка пройдет сегодня в 19:00 мск.

«Команде Росси понадобится немного удачи. Я верю в вашу команду. Хорошо, что первый матч сборная России проведет дома. Я верю, что благодаря мастерству игроков и главного тренера сборная России сможет успешно выступить в стыковых матчах», - сказал Шварц «Чемпионату».

Добавим, что полуфинальные и финальные матчи плей-офф в рамках квалификации к мировому первенству 2022 года в Катаре запланированы на 24-25 марта, а также 28-29 марта соответственно.