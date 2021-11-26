«Зенит» не сможет рассчитывать на Крицюка до весенней части чемпионата

Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк пропустит из-за травмы 2-3 месяца. Таким образом, он не сможет участвовать в официальных матчах «Зенита» во внутреннем чемпионате до весны следующего года.

«Вратарю сине-бело-голубых, получившему травму в матче с «Ювентусом», провели лечебно-диагностическую артроскопию правого коленного сустава.

Процедура прошла в одной из немецких клиник. В ближайшее время вратарь присоединится к команде и будет восстанавливаться под наблюдением медицинского штаба «Зенита». Ориентировочные сроки восстановления составят 2-3 месяца.

«Зенит» желает Станиславу Крицюку скорейшего возвращения на футбольное поле!» — написала пресс-служба сине-бело-голубых.

В текущем сезоне Крицюк провел за «Зенит» четыре матча в Лиге чемпионов, в которых пропустил шесть мячей. В национальном чемпионате он сыграл семь игр, пропустив девять раз. Голкипер перебрался в петербуржскую команду из португальского «Жил Висенте» в сентября текущего года за 2 миллиона евро.