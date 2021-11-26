Спортивный директор «Эвертона»: Наш клуб интересуется Захаряном? Это ерунда

Спортивный директор «Эвертона» Марсель Брандс опроверг появившуюся информацию о том, что клуб заинтересован в трансфере полузащитника «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна.

Ранее стало известно, что руководство «ирисок» начало вести переговоры с бело-голубыми по поводу подписания 18-летнего хавбека. Отмечалось, что команда АПЛ готова заплатить за футболиста около десяти миллионов евро.

– Это ерунда, – приводит слова Брандса Sport24.

Напомним, Захарян находится в клубной системе «Динамо» с января 2017 года. За основную команду москвичей он провел 28 матчей, забил шесть голов и отдал 12 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

В составе сборной России полузащитник отыграл четыре встречи, сделав одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в девять миллионов евро.