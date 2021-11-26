Александр Мостовой: Конечно, сборной России нужна Северная Македония в стыковых матчах ЧМ-2022

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказал свое мнение по поводу возможных соперников национальной команды в рамках стыковых матчей ЧМ-2022.

Отметим, что сегодня, 26 ноября, в Цюрихе состоится жеребьевка полуфинальной и финальной стадий за право выйти на мировое первенство в Катаре. Подопечные Валерия Карпина находится в числе «сеяных» команд. Тем самым, в полуфинале России может попасться одна из следующих сборных: Австрия, Польша, Северная Македония, Турция и Чехия.

– Конечно, нам нужна Северная Македония. Все сейчас спят и видят, чтобы они достались нам. Ясно, что у нас преимущество домашнего поля. Но Турция и Польша все-таки мастеровитее македонцев. Понятно, что Македония будет лезть из кожи вон, но по другим качествам они нас слабее, – цитирует Мостового «Чемпионат».

Добавим, что матчи стыкового турнира пройдут весной следующего года. Полуфинальные игры запланированы на 24-25 марта, а финалы – 28-29 марта.