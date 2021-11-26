«Манчестер Юнайтед» намерен подписать Винисиуса

Фланговый нападающий «Реала» Винисиус Жуниор входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Согласно данным El Nacional, в данный момент 21-летний бразилец еще не подписал продлить контракт с мадридцами, рассчитанный до лета 2024 года. По этой причине руководство «красных дьяволов» планирует воспользоваться данной ситуацией и перебить финансовое предложение «сливочных».

Напомним, что Винисиус выступает за «Реал» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах, забил 10 голов и отдал 8 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость игрока в 50 миллионов евро.