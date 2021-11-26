Азмун вернулся в общую группу «Зенита»

Форвард «Зенита» Сердар Азмун готовится в общей группе сине-бело-голубых к матчу 16-го тура чемпионата России против ЦСКА. Об этом сообщил главный тренер команды Сергей Семак.

Отметим, что ранее иранский нападающий пропустил игру петербуржцев в рамках пятого тура Лиги чемпионов с «Мальме» (1:1) из-за повреждения мышц.

– Если ничего не случится в ближайшие две тренировочные сессии, он продолжит подготовку к ЦСКА, – цитирует Семака «МК-Спорт», ссылаясь на пресс-службу петербургской команды.

Напомним, что в нынешнем сезоне Азмун принял участие 18 матчах «Зенита» во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять ассистов. Матч против ЦСКА запланирован на 28 ноября.

В данный момент команда Семака занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. Армейцы идут шестыми с 24 очками.