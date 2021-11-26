Матчи 22-го тура РПЛ могут быть перенесены на апрель или май по просьбе сборной России

РПЛ рассматривает возможность переноса матчей 22-го тура чемпионата, запланированные на 19-20 марта 2022 года.

По информации «РБ-Спорт», лига готова внести изменения в свой календарь по просьбе сборной России, которая будет готовиться к стыковым играм за право выйти в финальную часть чемпионата мира-2022 в Катаре.

Как сообщает источник, встречи 22-го тура РПЛ предложили перенести на 6–7 апреля или 4–5 мая.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина проведут свои стыковые матчи в рамках ЧМ-2022 в конце марта. Полуфинальная стадия турнира пройдет 24-25 марта, а финалы состоятся 28-29 марта.