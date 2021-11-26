«Манчестер Юнайтед» выплатит Рангнику денежный бонус в случае выхода клуба в ЛЧ по итогам сезона

Немецкий тренер Ральф Рангник, который близок к тому, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед», может стать обладателем денежного бонуса от клуба АПЛ, если он выведет «красных дьяволов» в Лигу чемпионов по итогам сезона-2021/22.

Согласно информации «Чемпионата», ссылающегося источник, знакомый с ситуацией, руководство «манкунианцев» намерено прописать данный бонус в контракт 63-летнего специалиста, который должен быть рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее стало известно, что по истечении соглашения Рангник займет должность консультанта «МЮ» на протяжении ближайших двух лет.

Напомним, что Рангник занимает пост руководителя по спорту и развитию «Локомотива» с июля 2021 года. В данный момент железнодорожники занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков по итогам 15 сыгранных туров.

Вчера подопечные Маркуса Гисдоля дома уступили «Лацио» (0:3) в игре пятого тура группового этапа Лиги Европы и лишились шансов на выход в плей-офф данного турнира.