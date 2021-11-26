«Ростов» не собирается продлевать контракт с Мамаевым

Центральный полузащитник «Ростова» Павел Мамаев покинет клуб по окончании действующего контракта, рассчитанного до 31 декабря 2021 года.

Как сообщает «РБ-Спорт», ростовская команда и 33-летний хавбек сошлись на том, что их трудовое сотрудничество не будет продлено. В данный момент футболист ведет поиски нового клуба.

Напомним, что Мамаев присоединился к «Ростову» в сентябре 2019 года в статусе свободного агента. В общей сложности он провел за ростовчан 26 матчей, забил четыре гола и отдал один ассист. Ранее игрок защищал цвета ЦСКА, «Краснодара» и «Торпедо». В составе сборной России полузащитник отыграл 15 встреч.