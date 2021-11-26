«Милан» официально заключил новый контракт с Пиоли

Пресс-служба «Милана» объявила о том, что главный тренер Стефано Пиоли продлил свой контракт с командой.

По информации источника, новое соглашение между «россонери» и 56-летним итальянцем будет действовать до 30 июня 2023 года с возможностью продление еще на один сезон.

Напомним, Пиоли возглавил «Милан» в октябре 2019 года. При нем клуб занял второе место в прошлом сезоне чемпионата Италии и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

В текущем сезоне миланский клуб набрал 32 очка в 13 турах серии А и расположился на второй строчке в турнирной таблице. При этом красно-черные сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов после своей выездной победы над «Атлетико» (1:0) в игре пятого тура группового этапа.