Полузащитник «Лиона» Шерки признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, что атакующий полузащитник «Лиона» Райан Шерки стал лучшим игроком по итогам пятого тура Лиги Европы.

Отметим, что 18-летний француз забил два гола в выездном матче против «Брондбю» (3:1). Тем самым, хавбек помог команде одержать свою пятую победу кряду на турнире.

По информации источника, Шерки опередил в голосовании нападающего «Спартака» Александра Соболева, отличившегося дублем в домашней игре с «Наполи» (2:1). Также на награду претендовали полузащитник «Байера» Роберт Андрих и форвард «Рейнджерс» Альфредо Морелос – оба игрока записали на свой счет два забитых мяча за свои клубы в матчах против «Селтика» (3:2) и пражской «Спарты» (2:0) соответственно.