УЕФА выделил двойной сэйв Селихова в матче Лиги Европы «Спартак» – «Наполи»

Пресс-служба УЕФА отметила действия голкипера «Спартака» Александра Селихова в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Наполи» (2:1).
Как сообщает «МК-Спорт», на 16-й минуте прошедшей встречи вратарь красно-белых совершил два сэйва, отразив удары полузащитника гостей Элифа Элмаса.
Напомним, что по итогам пяти сыгранных туров подопечные Руя Витории занимают второе место в турнирной таблице группы С, набрав семь очков. 9 декабря столичный клуб сыграет в гостях против «Легии».
источник: МК-Спорт