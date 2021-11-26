УЕФА выделил двойной сэйв Селихова в матче Лиги Европы «Спартак» – «Наполи»

«Ну и зачем уволили Николича? Гисдоль — вообще не из этой оперы!» Смородская — о «Локомотиве» после ухода Рангника

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «Плеймейкеру» уход Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед», работу главного тренера красно-зеленых Маркуса Гисдоля и их поражение от «Лацио» (0:3) в Лиге Европы.