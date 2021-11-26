Сборная России сыграет против Польши в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022

Сегодня, 26 ноября, в Цюрихе состоялась жеребьевка стыковых матчей в рамках отбора на чемпионат мира-2022.
Отметим, что в полуфинальной встрече сборная России сыграет против Польши. В случае победы подопечные Валерия Карпина встретятся либо со Швецией, либо с Чехией. При этом российская команда проведет оба своих матча дома.
Следующие пары стыковой стадии выглядят следующим образом:
Шотландия/Украина – Уэльс/Австрия
Италия/Северная Македония – Португалия/Турция
Добавим, что полуфинальные игры состоятся 24 марта, а финальные встречи – 29 марта.
источник: «Советский спорт»