Пресс-атташе «Ростова» отказался комментировать информацию о возможном уходе Мамаева из клуба

Пресс-атташе «Ростова» Борис Асанов отреагировал на появившуюся информацию о том, что центральный полузащитник Павел Мамаев покинет команду по окончании действующего контракта, рассчитанного до конца декабря 2021 года.

Ранее стало известно, что руководители ростовчан договорились с 33-летним хавбеком о том, что его соглашение не будет продлено. По этой причине футболист уже ведет поиски нового клуба.

– Мы не комментируем контракты игроков команды. У Мамаева действующее соглашение с «Ростовом», официальная информация всегда появляется на нашем сайте, – цитирует Асанова «Чемпионат».

Напомним, что Мамаев выступает за «Ростов» с осени 2019 года. За это время он принял участие в 26 матчах, забил четыре гола и отдал один ассист. Ранее игрок защищал цвета ЦСКА, «Краснодара» и «Торпедо». В составе сборной России полузащитник отыграл 15 встреч.