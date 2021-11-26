В «Спартаке» заявили, что переговоры с арабским фондом по продаже клуба ведутся на уровне акционеров

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил факт переговоров с инвесторами из ОАЭ по поводу продажи московского клуба.

Ранее появилась информация, что компания City Football Group, принадлежащей королевской семье Абу-Даби, заинтересован в покупке 20 процентов акций столичной команды Также отмечалось, что недавно в Москве во время встречи с руководителями красно-белых присутствовал директор по стратегии City Football Group Дон Дрансфилд.

– Разговоры о диалоге «Спартака» и структур, о которых писали, имеют под собой основания. Но это все происходит на уровне акционеров, а коммерческие вещи мы не можем комментировать. Всему свое время, – цитирует Зеленова «Матч ТВ».

Напомним, что City Football Group является владельцем английского клуба «Манчестер Сити».