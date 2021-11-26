Валерий Карпин: Польша – не самый плохой и не самый хороший жребий для сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022.

Отметим, что на полуфинальной стадии Россия сыграет дома против Польши. Игра состоится 24 марта. В случае победы российская команда также на своем поле встретится либо со Швецией, либо с Чехией. Финальный матч пройдет 29 марта.

– Польша – шикарный жребий? Я так не считаю. Это не самый плохой и не самый хороший. Уровень Польши сопоставим с уровнем Хорватии, поэтому говорить, что нам повезло, не стоит. Можно поменять руководство РФС и главного тренера, но игроков – вряд ли. Что есть, то есть, – сказал Карпин во время пресс-конференции.

Напомним, что Хорватия заняла итоговое первое место в отборочной группе H и напрямую отобралась на ЧМ-2020, опередив финишировавшую второй Россию на одно очко. В очных встречах хорваты сыграли вничью с командой Карпина в Москве (0:0), а затем минимально обыграли своего соперника в Сплите (1:0) благодаря автоголу защитника Федора Кудряшова.