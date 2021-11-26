Александр Головин: Польша – значит Польша. Большой разницы, с кем играть, сборной России нет

Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил итоги жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022 для сборной России.

Отметим, что 24 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с Польшей в рамках полуфинальной стадии. Спустя пять дней победитель данной пары встретится либо против Швеции, либо против Чехии.

– Польша – значит Польша, большой разницы, с кем играть, нет. Это команды, которые борются за право сыграть на чемпионате мира. Этим все сказано, слабых тут нет. Хорошо, что сыграем дома. Надеюсь, матч пройдет со зрителями. Свои болельщики – это всегда дополнительная поддержка и мотивация, – цитирует Головина «Чемпионат».

Напомним, что сборная России заняла второе место в турнирной таблице отборочной группы H. Команда отстала от финишировавшей первой Хорватии на одно очко и не смогла напрямую пробиться в финальную часть мирового первенства в Катаре.