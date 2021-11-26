Гжегож Крыховяк: Если сборная Польши проиграет в стыковых матчах, то нам нечего делать на ЧМ

Опорный полузащитник «Краснодара» и сборной Польши Гжегож Крыховяк оценил шансы национальной команды на выход в финальную часть ЧМ-2022 по итогам стыковых матчей.

Отметим, что 24 марта Польша сыграет в гостях против России в рамках полуфинальной стадии. В случае выхода в финал поляки на своем поле примут победителя пары Швеция – Чехия. Матч пройдет 29 марта.

– «Хороший жребий, можно хорошо проявить себя с каждой из команд и победить любого», – так мог подумать любой игрок, представляющий одну из четырех сборных. Если Польша победит, то выйдет на ЧМ-2022. Если проиграем, то нам просто нечего делать в Катаре. Впереди хорошие матчи, жду не дождусь, – написал Крыховяк на своей странице в Instagram.

Добавим, что подопечные Паулу Соузы заняли второе место в турнирной таблице группы I, набрав 20 очков. Команда отстала от первой строчки, на которой финишировала Англия, на шесть очков.