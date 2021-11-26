Черчесов заявил о готовности встретится с Карпиным перед стыковыми матчами ЧМ-2022

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов сообщил, что он готов пообщаться с нынешним главным тренером национальной команды Валерием Карпиным в преддверии стыковых матчей ЧМ-2022.

Отметим, что 24 марта Россия сыграет с Польшей в рамках домашней встречи на полуфинальной стадии. Спустя пять дней победитель этого матча проведет матч на своем поле либо против Швеции, либо против Чехии.

– Если будет предложение встретиться и обсудить подготовку к Польше, то я готов. Наш тренерский штаб без проблем пообщается и поделится своими наблюдениями. Мы же помогаем сборной, а не конкретному тренеру – кто бы он ни был, – приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Напомним, что сборная России заняла второе место в турнирной таблице отборочной группы H. Команда отстала от финишировавшей первой Хорватии на одно очко и не смогла напрямую пробиться в финальную часть мирового первенства в Катаре.