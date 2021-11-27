Николо Скира: «Верона» заинтересована в трансфере Миранчука

Известный инсайдер Николо Скира сообщил о том, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в январе может сменить клуб. На него претендует «Верона».

«Даже «Верона» заинтересована в трансфере Алексея Миранчука, который собирается покинуть «Аталанту» в январе», - сказал Скира.

Ранее сообщалось, что зимой Алексей Миранчук покинет «Аталанту». Российский футболист хочет уйти, так как ему нужна регулярная игровая практика.

В текущем сезоне серии А Миранчук сыграл лишь в шести матчах «Аталанты», при этом не отметившись результативными действиями. В Лиге чемпионом на счету хавбека две игры и один ассист.