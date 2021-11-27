Барбоза - о Левандовски в сборной Польши: Один игрок ничего не решает

Известный футбольный агент Паулу Барбоза оценил шансы сборной России пройти Польшу в стыковых матчах за право выступить на мундиале в Катаре.



«Левандовски - отличный игрок, но у России есть преимущество. Я бы не сказал, что у поляков очень сильная команда. Роберт, конечно, играет огромную роль, но один футболист ничего не решает. Если мы посмотрим их матчи, то увидим, что это не самая влиятельная команда. У России есть большие шансы пойти дальше. Будем надеяться», - приводит слова Барбозы «РБ-Спорт».

Напомним, что Хорватия заняла итоговое первое место в отборочной группе H и напрямую отобралась на ЧМ-2020, опередив финишировавшую второй Россию на одно очко. В очных встречах хорваты сыграли вничью с командой Карпина в Москве (0:0), а затем минимально обыграли своего соперника в Сплите (1:0) благодаря автоголу защитника Федора Кудряшова.