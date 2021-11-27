Луиш Нани объявил, что он покидает «Орландо Сити»

Португальский форвард Луиш Нани в своей Instagram объявил, что он покидает «Орландо Сити», где он играл с 2019 года.

«Все хорошее заканчивается. После трех потрясающих сезонов, наполненных яркими моментами, новыми друзьями и спортивными успехами, я уезжаю из Орландо. Орландо - это город, который я могу назвать своим домом, с замечательными людьми и фантастическими фанатами. Но мой контракт закончился, и клуб решил его не продлевать. Для меня было честью быть капитаном в первом матче команды в плей-офф и выйти в финал одного из турниров MLS», - часть текста, который написал Нани в своем instagram.

Нани перешел в «Орландо Сити» из «Спортинга» в феврале 2019 года за 5 миллионов евро. В составе этой команды он сыграл 88 матчей, забив 31 гол и отдав 18 ассистов. Действующая трансферная стоимость игрока составляет 2 миллиона евро по данным портала Transfermarkt.