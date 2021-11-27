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Даниил Глебов - о матче с Польшей в стыках: Надеюсь, стадион будет забит на 100 процентов

Сборная России сыграет с Польшей в стыковых матчах.
27 ноября 2021 10:40
автор: Александр Бойченко

Защитник сборной России Даниил Глебов поделился своим мнением относительно соперника национальной команды по стыковым матчам, которые пройдут в марте следующего года. Сборная два матча проведет при своих болельщиках.

«Нам достался крепкий соперник, с хорошими, опытными футболистами. Есть ребята из РПЛ, мы хорошо знаем их возможности. Думаю, неправильно говорить о фаворитах, тем более в стыках. На поле после финального свистка будет понятно, кто лучше и сильнее.

Очень здорово, что играем дома! Болельщики будут гнать нас вперёд, поддерживать. Надеюсь, будет разрешён максимальный допуск зрителей, и стадион будет забит на 100 процентов», — цитирует Глебова пресс-служба Российского футбольного союза.

Напомним, что Хорватия заняла итоговое первое место в отборочной группе H и напрямую отобралась на ЧМ-2020, опередив финишировавшую второй Россию на одно очко. В очных встречах хорваты сыграли вничью с командой Карпина в Москве (0:0), а затем минимально обыграли своего соперника в Сплите (1:0) благодаря автоголу защитника Федора Кудряшова.

источник: РФС
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