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Глава «Уфы» рассказал о вероятности ухода Агаларова из клуба в зимнее трансферное окно

Агаларов на данный момент является лучшим бомбардиром РПЛ.
27 ноября 2021 11:32
автор: Александр Бойченко

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал, с какой вероятностью из клуба зимой может уйти лучший бомбардир РПЛ после 15-ти туров Гамид Агаларов.

«Может ли «Уфа» продать его в зимнее трансферное окно? Думаю, что это маловероятно. Мы, видя эти предложения, пока просто улыбаемся. Мы знаем то, что другие о нем не знают, – он точно не сдуется. Мы знаем причины, по которым футболисты сдуваются, а Гамид точно не из таких людей».

От каких клубов есть предложения? И от российских, и от зарубежных. Страны пока называть не буду, потому что это будет неправильно», - передает слова Мурзагулова ТАСС.

На данный момент у форварда «Уфы» Агаларова 13 забитых мячей в Российской премьер-лиге после 15-ти туров. Его ближайший преследователь - Артем Дзюба (»Зенит») имеет 10 голов.

Отметим, что в таблице РПЛ «Уфа» располагается на 12 месте с 15-ю баллами.

источник: ТАСС
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