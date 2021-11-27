Глава «Уфы» рассказал о вероятности ухода Агаларова из клуба в зимнее трансферное окно

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал, с какой вероятностью из клуба зимой может уйти лучший бомбардир РПЛ после 15-ти туров Гамид Агаларов.

«Может ли «Уфа» продать его в зимнее трансферное окно? Думаю, что это маловероятно. Мы, видя эти предложения, пока просто улыбаемся. Мы знаем то, что другие о нем не знают, – он точно не сдуется. Мы знаем причины, по которым футболисты сдуваются, а Гамид точно не из таких людей».

От каких клубов есть предложения? И от российских, и от зарубежных. Страны пока называть не буду, потому что это будет неправильно», - передает слова Мурзагулова ТАСС.

На данный момент у форварда «Уфы» Агаларова 13 забитых мячей в Российской премьер-лиге после 15-ти туров. Его ближайший преследователь - Артем Дзюба (»Зенит») имеет 10 голов.

Отметим, что в таблице РПЛ «Уфа» располагается на 12 месте с 15-ю баллами.