Агент Ари сообщил, что нападающий может вернуться в Россию

Агент российского футболиста Ари Оливер Кабрера сообщил, что форвард имеет шансы вернуться в Россию. Ранее он выступал за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар».

«Ари сейчас в Бразилии и находится в хорошей форме. Сможет ли он этой зимой вернуться в Россию в один из клубов РПЛ? Да, такой вариант возможен», - цитирует Кабреру Sport24.

Больше всего матчей в карьере футболист провел за «Краснодар». На его счету 172 матча, в которых он забил 54 гола и отдал 37 голевых передач. Также он провел два матча за сборную России (один из них неофициальный - против Германии 15 ноября 2018 года (0:3)).