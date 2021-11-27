Антонио Конте: Кейн обладает огромным футбольным интеллектом, он одарен технически

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о таланте нападающего «шпор» Гарри Кейна. Напомним, Конте возглавил клуб по ходу текущего сезона.

«Кейн - уникальный игрок. Он обладает не только высоким классом, но и огромным футбольным интеллектом. Просто скажите ему один раз одну задачу, он сразу ее запомнит и сразу применит на практике. Он очень силен технически, Гарри всегда знает, где находится вратарь и куда ему нужно ударить, чтобы забить гол», - приводит слова Конте Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги на счету Кейна один гол в 11 матчах «шпор», в то время, как в Лиге конференций форвард забил четыре гола в шести играх. Действующая трансферная стоимость нападающего сборной Англии составляет 120 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.