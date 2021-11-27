«Урал» - «Сочи»: Кассьерра и Нобоа выйдут в старте гостей

27 ноября в Екатеринбурге пройдет матч 16-го тура РПЛ между «Уралом» и «Сочи». Команды огласили стартовые составы на игру.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Кузьмичев, Бикфалви, Егорычев, Августиняк, Гаджимурадов, Гагнидзе.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Прохин, Барач, Родриго, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Воробьев, Кассьерра.
Перед очной встречей сочинцы располагаются на третьем месте турнирной таблицы с 27-я очками, в активе «Урала» заключительное, 16 место, и 12 баллов в активе.
источник: «Советский спорт»