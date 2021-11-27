Тренерский штаб армейцев настаивает на возвращении Вагнера Лава в ЦСКА

Тренерский штаб московского ЦСКА выступает за возвращение Вагнера Лава в клуб. Ранее бразилец не стал продлевать контракт с «Кайратом» и покинул команду после матча с «Базелем» в Лиге конференций.

По данным Metaratings, тренерский штаб ЦСКА поддержал идею возвращения форварда. Однако окончательное решение по игроку остается за руководством ЦСКА.

Бразилец мог оказаться в ЦСКА летом 2020 года, но именно позиция менеджмента в отношении нападающего исключила такой сценарий.

Напомним, Вагнер является лучшим бомбардиром в новейшей истории армейцев. За состав красно-синих он провел 259 игр, в которых отличился 124 раза и отдал 53 голевые передачи. В последний раз Вагнер возвращался в ЦСКА в сезоне 2013/14.