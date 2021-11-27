Фетисов - о жребии для сборной России: Нет разницы, с кем играть - Италией, Португалией или Польшей

Двукратный олимпийский чемпион Вечеслав Фетисов считает, что любой стыковой матч был бы сложен для сборной России вне зависимости от жребия. По итогам распределения, Россия сыграет с Польшей два домашних стыковых матча в марте следующего года.

«Не так важно, какой выпал жребий — на этой стадии надо играть. Повезло или нет — это вообще неважно. Нет никакой разницы, играть с Италией, Португалией или с Польшей. Любая команда на данном этапе может победить. Сборной России в стыках надо биться на каждом игровом отрезке, за каждый мяч. Надеюсь, ребята выйдут с правильным настроем и будут играть», - сказал Фетисов «Чемпионату».

Напомним, что Хорватия заняла итоговое первое место в отборочной группе H и напрямую отобралась на ЧМ-2020, опередив финишировавшую второй Россию на одно очко. В очных встречах хорваты сыграли вничью с командой Карпина в Москве (0:0), а затем минимально обыграли своего соперника в Сплите (1:0) благодаря автоголу защитника Федора Кудряшова.