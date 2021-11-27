Президент польского футбольного союза - о России: Удачный жребий для нас

Президент польского футбольного союза Чезари Кулеша считает, что сборная России является оптимальным соперником для того, чтобы пройти первый тур стыковых матчей, который состоится в конце марта.

«Непростой соперник, но его нужно победить. Перед матчем еще никто ничего не выигрывал и не проигрывал. Кроме того, я очень рад, что второй матч мы проведем дома. Но, конечно, сначала нужно обыграть Россию. Жеребьевка для нас удалась. Положительно оцениваю его результат.

Мы будем играть против сильной команды, но мы определенно способны ее обыграть. Я верю в нашу команду, в мастерство и характер игроков», - приводит слова Кулеша пресс-служба польского футбольного союза.

Отметим, что первый матч против сборной Польши подопечные Валерия Карпина проведут дома. Среди потенциальных городов для проведения игры рассматриваются: Москва, Ростов-на-Дону, Волгоград или Краснодар