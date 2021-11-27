Кокорин вошел в заявку «Фиорентины» на матч против «Эмполи» в серии А

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вошел в заявку команды на матч против «Эмполи» в 14-м туре серии А. Игра пройдет 27 ноября в 17:00 мск.

В нынешнем сезоне форвард трижды выходил на поле в серии А с замены, проведя в общей сложности 27 минут в игре. Нападающий перешел в стан «фиалок» из «Спартака» за 4,50 миллиона евро 27 января 2021 года. С тех пор Кокорин сыграл лишь в семи матчах флорентийцев.