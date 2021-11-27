Ал Мостовой: Меня поражает этот формат, кто-то из пары Италия - Португалия не попадет на ЧМ-2022

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой раскритиковал новый формат стыковых матчей, за победу в которых присуждается путевка на чемпионат мира-2022. Из 12 европейских сборных, участвующих в стыках, лишь 3 выйдут на мундиаль.

«Меня поражает этот формат. Как Италия и Португалия могут попасть друг на друга? Это же ненормально. Кто-то из них останется дома, а команды, вышедшие из Лиги наций, поедут на чемпионат мира», — сказал Мостовой «Чемпионату».

Отметим, что первый матч против сборной Польши подопечные Валерия Карпина проведут дома. Среди потенциальных городов для проведения игры рассматриваются: Москва, Ростов-на-Дону, Волгоград или Краснодар